Armes à feu: «mes opinions sont les miennes et j’y crois», dit Carey Price

Après la publication de son post Instagram qui a suscité la controverse, le gardien de but du Canadien de Montréal assume sa prise de position sans toutefois vouloir «manquer de respect envers qui que ce soit». C’est ce qu’il a laissé entendre sur son compte Twitter personnel.

«Mes opinions sont les miennes et j’y crois. La seule raison pour laquelle j’aborde cette question est parce que c’est ce qui est soulevé maintenant et non par manque de respect envers qui que ce soit. Non, je n’étais pas non plus d’accord avec le code promotionnel», s’explique-t-il.

My views are my own and I do believe in them.



The only reason I bring up this issue is because it is what’s being brought up now and not out of disrespect to anyone.



No, I did didn’t agree with the promotional code either. — Carey Price (@CP0031) December 5, 2022

Dans sa publication sur Instagram, Carey Price soutenait publiquement la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu, dans laquelle il apparaissait en tenue de camouflage, un fusil de chasse à la main. Il s’oppose également au projet de loi C-21, autrement dit, à l’amendement visant à élargir la définition de ce qu’est une arme d’assaut.

«Je continue d’être aux côtés de mes collègues chasseurs et tireurs sportifs qui ont acquis légalement notre propriété et l’utilisent de manière sécuritaire», ajoute le gardien de but du Canadien.

I continue to stand beside my fellow hunters and sport shooters who have legally acquired our property and use in a safe manner. — Carey Price (@CP0031) December 5, 2022

Toute cette controverse survient la veille des commémorations de l’attentat antiféministe survenu à l’École polytechnique de Montréal le 6 décembre 1989. Rappelons qu’un homme armé avait assassiné 14 femmes et a blessé 13 personnes au sein de l’établissement.