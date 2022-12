Plus d’argent pour la sécurité et les logements à Montréal

Montréal bénéficiera de plus d’investissements de la part du gouvernement du Québec afin de favoriser l’abordabilité des logements pour les ménages québécois à plus faible revenu et pour accroître la sécurité dans la métropole.

Des sommes de 445 millions de dollars sont prévues pour permettre la réalisation de 3000 logements sociaux et abordables au moyen d’un partenariat avec des fonds fiscalisés et Desjardins et pour bonifier le programme Allocation-logement. Ces mesures s’adressent aux citoyens québécois qui ont vu leur loyer augmenter au cours des dernières années.



De plus, alors que Montréal fait face à une vague de violence liée aux armes à feu, une somme de 253 millions de dollars sur cinq ans sera débloquée pour accroître la sécurité dans la métropole et pour lutter contre cette violence. Rappelons que le 27 août dernier, le gouvernement avait annoncé un investissement additionnel de plus de 250 millions de dollars avec l’ajout de 225 policiers et d’intervenants psychosociaux.



Depuis la publication du budget de mars 2022, ce sont donc près de 14 milliards de dollars qui s’ajouteront d’ici 2026-2027 pour faire face à la hausse du coût de la vie et renforcer la sécurité à Montréal.

Jeudi après-midi, le ministre des Finances Eric Girard a annoncé plusieurs investissements additionnels dans la mise à jour économique et financière du Québec.