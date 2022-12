La fillette percutée par un automobiliste est décédée

La fillette de 7 ans qui a été percutée ce matin vers 8h par un automobiliste dans une zone scolaire de Ville-Marie est décédée. En état critique, elle avait passé la journée à l’hôpital. Alors qu’en début de soirée, la fillette a succombé à ses blessures, l’automobiliste, qui a pris la fuite à la suite de la collision, pourrait être accusé de délit de fuite causant la mort.

Un homme dans la quarantaine serait actuellement interrogé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans ce dossier.

Une intersection dangereuse

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle de la collision avait fait réagir les élus et les résidents du quartier. Ces derniers affirmaient en grande partie que le secteur est dangereux pour les piétons depuis plusieurs mois. En entrevue avec RDI, la conseillère de Ville, Sophie Mauzarolle, affirmait être au courant de la situation. «On n’attend pas que ça arrive pour mettre en place des mesures dans le centre sud; cet automne, on a mis plusieurs interdictions de virages à droite, des dos d’ânes permanents et temporaires», mentionnait-elle.

Selon le SPVM, il s’agit du premier délit de fuite ayant causé la mort cette année. Le nombre de délits de fuite ayant causé des blessures graves s’élève quant à lui à 22.

À ce sujet, le SPVM compte mener cette semaine une campagne de sensibilisation pour prévenir de telles collisions.