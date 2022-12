Fady Dagher confirmé officiellement à la tête du SPVM

Le Conseil des ministres du gouvernement du Québec a entériné mercredi la nomination de M. Fady Dagher à la direction du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), et ce, pour une période de sept ans.

L’assermentation officielle de Fady Dagher à titre de directeur du SPVM aura lieu au retour des Fêtes, en janvier.

«La nomination de Fady Dagher comme prochain chef du SPVM est déterminante pour l’avenir de la sécurité publique à Montréal. Il incarne parfaitement l’ambition de notre administration pour amener plus loin notre modèle montréalais de sécurité publique et répond aux priorités identifiées dans le processus de consultation», estime Alain Vaillancourt, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal.

L’avant-gardisme et l’expertise de Fady Dagher renforceront le modèle montréalais de sécurité publique qu’on met en place depuis plus d’un an.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante