La Maison du loisir et des sports est enfin inaugurée

La Maison du loisir et du sport a été inaugurée en grande pompe pas la ministre du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest

Près de 40 ans après leur installation au Stade olympique, les quelque 600 employés de la majorité des fédérations sportives québécoises et des organismes à vocation de loisir sont maintenant officiellement relocalisés dans la toute nouvelle Maison du loisir et du sport, située au 7665, boulevard Lacordaire, dans l’arrondissement de Saint-Léonard. Un projet de plus de 60 M$ qui aura mis plus de 20 ans avant de se concrétiser.

L’inauguration officielle s’est déroulée en grande pompe en présence de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein-air, Isabelle Charest, la présidente du conseil d’administration du Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ), Johanne Murphy, et de plusieurs représentants des organismes provinciaux de loisir et de sport.

Pour l’occasion, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau; l’adjoint gouvernemental au Sport, Loisir et Plein air et député de Jonquière, Yannick Gagnon; la députée d’Anjou─Louis-Riel, Karine Boivin-Roy; la présidente du conseil d’administration du RLSQ, Johanne Murphy; ainsi que le premier vice-président du Groupe MACH, Pierre-Jacques Lefaivre, étaient également présents.

La ministre Charest s’est dite tellement heureuse et soulagée d’être présente et de constater que la Maison du loisir et des sports est devenue une réalité.

Dans notre milieu, on aime ça les records, mais là, nous avons établi un record du monde de longévité d’un moment temporaire! Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein-air

Isabelle Charest a ajouté qu’elle avait la certitude que «le fait que tous ces organismes soient regroupés au même endroit fera émerger les meilleures pratiques et les meilleures idées afin d’inciter le plus de Québécois possible à adopter un mode de vie sain et physiquement actif».

L’ensemble des fédérations du RLSQ ont emménagé dans les nouveaux espaces à la fin de l’été 2022. Étendue sur une superficie de 130 000 pi2, la Maison accueille des employés et bénévoles sur cinq étages constitués de bureaux administratifs pour l’ensemble des organismes membres, mais aussi de salles multifonctions, de locaux conçus pour la captation vidéo et le montage ainsi que de salles polyvalentes pour des galas et rassemblements.

Anciens locaux désuets

Les anciens locaux n’étaient pas adaptés aux besoins de l’organisation. Ils avaient été installés en 1985, alors que la tour du Stade olympique n’était pas achevée. Le projet était alors de s’y installer une fois les travaux terminés. Le RLSQ a donc dû passer près de 40 ans dans des locaux situés dans un ancien stationnement sans fenêtres, une situation qui devait être provisoire.

C’est seulement en 2015 que des études de faisabilité et des études de marché de l’immobilier ont été effectuées, avec la collaboration de la Société québécoise des infrastructures (SQI). Elles ont fait émerger deux possibilités: rester au Stade olympique en rénovant ou construire un tout nouvel espace. La première solution s’élevait à 88 M$, la seconde à 60 M$. En 2020, un appel d’offres a donc été lancé pour un nouvel espace et le choix s’est porté sur Saint-Léonard comme emplacement.

Le RLSQ touche plus de 3 millions de participants à travers la province, grâce à l’étendue de ses organismes membres. «Il couvre tous les sports de combat, de raquette, d’hiver, d’été, le plein air, de glisse… mais aussi les loisirs comme les échecs, le Scrabble, l’horticulture, le loisir scientifique ou encore la culture avec la Fédération de folklore, de Cinéma parallèle, et plusieurs autres.»

Parmi les organismes hébergés par le Regroupement, on retrouve Volleyball Québec, une des 67 fédérations sportives; Spéléo Québec, un des 22 organismes de loisir; Rando, un des nombreux organismes de plein air; et même la FADOQ. On peut ainsi facilement imaginer l’empreinte considérable du Regroupement dans la société québécoise.