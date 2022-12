Nouvelles mesures d’apaisement de la circulation dans Ville-Marie

Alors que l’administration Plante se défendait ce matin en séance du conseil municipal après avoir été accusée de privilégier la fluidité automobile plutôt que la sécurité des usagers de la route, l’Arrondissement de Ville-Marie a implanté aujourd’hui des mesures d’apaisement de la circulation dans la zone où s’est produite la collision ayant coûté la vie à la jeune Maria.

Surdimensionnement des panneaux d’arrêt, rétrécissements de la chaussée à l’intersection des rues Rouen et Parthenais, présence policière accrue; voilà les récentes mesures instaurées pour ralentir la circulation automobile dans la zone scolaire où a péri la fillette, qui se rendait à l’école à pied. Le réaménagement des tronçons des rues Berthier, Fullum, Frontenac et Larivière serait également prévu.

La mairesse de Montréal et de l’arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante, a insisté dans un communiqué de presse sur le haut niveau de priorité qu’accorde son administration à la sécurisation des déplacements des piétons aux abords des écoles et dans les quartiers résidentiels, particulièrement celui du Centre-Sud.

«La sécurisation du quartier Centre-Sud est particulièrement importante considérant la forte pression automobile, et je suis heureuse de confirmer que dès aujourd’hui, des mesures de sécurisation supplémentaires seront visibles et s’ajouteront aux actions posées et planifiées dans le secteur», a souligné Mme Plante.

Quant à la conseillère de Ville du district de Sainte-Marie et responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle, elle s’est engagée à réaliser d’ici 2040 l’objectif zéro décès et blessé grave sur les routes de la métropole que s’est donné Projet Montréal dans son plan d’action Vision Zéro.