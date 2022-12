Lucie Opatrny est la nouvelle PDG du CUSM

Lucie Opatrny a été nommée présidente-directrice générale (PDG) du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Son mandat débutera le 30 janvier 2023 et aura une durée de quatre ans.

Source: site web du Centre universitaire de santé McGill

Spécialisée en médecine interne et diplômée de l’Université McGill, la docteure Opatrny est titulaire de plusieurs diplômes de l’Université Harvard tels qu’une maîtrise en gestion des soins de santé, un certificat en agilité stratégique et un certificat en négociations.

Comme médecin traitante au sein du réseau, elle a notamment assumé des fonctions de gestionnaire au Centre hospitalier de St. Mary, puis au Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. Elle est actuellement sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaciennes au ministère de la Santé et des Services sociaux, depuis février 2018.

«La docteure Opatrny se distingue par son leadership et sa connaissance fine des enjeux liés au réseau de la santé et des services sociaux. Sa nomination à la tête du CUSM constitue un atout indéniable pour cette installation d’envergure et ses usagers, mais également pour l’ensemble du réseau», souligne le ministre de la Santé, Christian Dubé.