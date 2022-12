Mal de gorge, nez qui coule: devriez-vous aller à votre party des Fêtes?

Faire la bise, l’accolade ou le salut vintage de la défunte reine Elizabeth aux membres de la famille? Porter le masque tout en s’époumonant à chanter It’s All Coming Back to Me Now de Céline Dion avec les cousins? Organiser un petit, moyen, gros party du Nouvel An? Voilà qu’après trois années de pandémie, il sera (enfin) possible de célébrer le temps des Fêtes sans restrictions sanitaires contraignantes. Or, un nouveau contexte épidémiologique entraîne son lot de questions.

Des experts en santé publique et autres scientifiques se sont attelés à y répondre pour dissiper l’anxiété pendant les festivités. Métro se demande: que faire si vous constatez que vous avez une toux, un mal de gorge ou le nez qui coule avant un rassemblement en famille ou entre amis?

Roxane Borgès Da Silva, professeure et directrice du département de gestion, d’évaluation et de politique de santé de l’École de santé publique de l’Université de Montréal, explique:

«On reste à la maison. Il y a tellement de virus qui circulent. Certains sont bénins, d’autres le sont moins. Parmi ceux qui le sont moins, il y a évidemment la COVID, mais il y a aussi la grippe. Donc, au moindre doute sur son état de santé ou sur le fait qu’on est peut-être malade ou atteint d’un virus, il est mieux de rester à la maison. »

Benoît Masse, professeur de l’ESPUM au département de médecine sociale et préventive et chercheur au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, ajoute:

«De façon générale, si vous avez des symptômes et que vous allez souper avec la famille ou des amis, il est malheureusement préférable de s’isoler. Une toux persistante, des éternuements, un nez qui coule: on est vraiment dans une sévérité de symptômes. De toute façon, si vous voyez des membres de votre famille qui sont plus à risque et qu’il vous voient avec ces symptômes, ils ne voudront probablement pas vouloir rester ou voudront se tenir loin de vous. Le variant Omicron du Coronavirus est excessivement contagieux, alors c’est assez difficile de s’isoler dans la même pièce, même si on reste assez loin.»

Nimâ Machouf, épidémiologiste, conclut:

«On tousse, on éternue, on a mal à la gorge, on reste à la maison. Il faut vraiment faire attention si notre objectif est de protéger les gens. Si on veut absolument aller rendre visite aux personnes, on garde le masque. Mais si c’est pour aller manger, enlever le masque pour manger, ce n’est pas du tout une bonne idée. C’est pour ça que je dis que si on est malade, on reste à la maison.»