Journée internationale des migrants: Montréal «terre d’accueil» selon Plante

La mairesse de Montréal Valérie Plante souligne, aujourd’hui 18 décembre, la Journée internationale des migrants et rappelle que Montréal a été — et continue d’être—«une terre d’accueil pour de nombreuses communautés.»

Elle invite tout un chacun à célébrer la diversité qui en découle. Toutefois Mme Plante prône un processus de migrations sécuritaires. La Ville connait une progression constante de migrants depuis 1996, en particulier les temporaires.

Le nombre de résidents non permanents a plus que doublé en 5 ans sur l’île de Montréal, passant de 63055 en 2016 pour atteindre 138 340 en 2021 selon les données statistiques de la Ville.

Montréal comptait 652 730 immigrants en 2021 dont la plupart sont originaire d’Haïti. Suivent l’Algérie, la France et le Maroc. Données statistiques, Ville de Montréal

Cette Journée des migrants est aussi soulignée par Sean Fraser, le ministre de l’Immigration mais également Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada.

Dans une Déclaration commune, ils soulignent les avantages de la migration pour le Canada et la contribution des immigrants et réfugiés provenant de partout dans le monde. Mais selon M. Fraser et Mme Joly, leur parcours n’est souvent un long fleuve tranquille en ce sens que les migrants sont souvent confrontés à des conditions difficiles et à des menaces pour leur bien-être.

«Le passage de clandestins et la traite de personnes exposent les migrants à la violence et même à la mort. C’est pourquoi nous sommes déterminés à continuer de collaborer avec la communauté internationale pour promouvoir une migration bien gérée et protéger les droits des migrants.»

Le gouvernement du Canada invite enfin tous les Canadiens et les Canadiennes à reconnaître «les contributions sociales et économiques inestimables que les migrants apportent à notre société chaque jour, mais aussi les difficultés auxquelles ils sont confrontés.»