«On l’a gagnée la COP!»; la mairesse Plante ne cache pas sa joie

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a exprimé sa joie après que le Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal ait été signé aux petites heures de la nuit dernière, elle qui avait exprimé samedi son souhait d’avoir «un avant et un après Montréal» en termes de protection de la biodiversité.

C’est au petit matin, après s’être fait réveiller par la déneigeuse, que la mairesse a appris la bonne nouvelle de la part de son cabinet. Alors qu’elle recevait ce matin le plus jeune participant de la COP15 afin de lui faire signer le livre d’or de la Ville, Valérie Plante a exprimé sa satisfaction quant aux résultats de cet événement qui aura été au centre de l’attention depuis deux semaines.

«Je suis vraiment touchée, il y a plein de gens qui se demandent une COP à quoi ça sert, ce n’est pas la seule chose pour sauver la biodiversité, mais c’est vraiment important, a lancé la mairesse. Qu’on soit capables, tous ensemble, pleins d’États, pleins de pays, de mettre l’énergie, pleins d’efforts et du courage pour y arriver parce qu’on le doit pour les générations futures.»

Elle s’est dite «extrêmement heureuse» que Montréal ait pu accueillir la COP sur la biodiversité, «la plus importante de l’histoire», et qu’elle se soit conclue de «façon positive». Pour la mairesse, la COP15 a permis de mettre la biodiversité au centre de l’attention, alors qu’elle est d’habitude mise au second plan par les COP sur les changements climatiques, comme la récente COP21.

«On a toujours beaucoup parlé de la COP pour lutter contre les changements climatiques, la biodiversité avait moins d’attention, mais pas cette fois-ci, a-t-elle dit. La COP pour la biodiversité à la même importance que la COP21.»

Bien que certaines mesures de protection n’aient pas trouvé place dans le Cadre mondial adopté, la mairesse a salué différents engagements, comme le financement «sans précédent» pour les pays sous-développés qui possèdent souvent les réserves mondiales en matière de biodiversité, mais aussi sur l’importance de protéger les environnements marins.

Un «grand succès» sur le plan logistique

Questionnée sur son ressenti quant à l’organisation de la COP15, la mairesse Plante s’est dite «extrêmement fière», alors que l’événement a mobilisé d’importantes ressources notamment sur le plan de la sécurité.

Ça montre que Montréal sait recevoir en grand et bien. Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal

Elle a rappelé que l’organisation de l’événement s’est faite en moins de six mois, alors qu’un rassemblement d’une telle ampleur requiert habituellement deux années de préparations.

«C’est un grand succès pour toutes les équipes […] Pour moi, c’est aussi un succès pour la sécurité», a expliqué la mairesse mentionnant la joie des restaurateurs et hôteliers montréalais face aux retombées économiques.

La sphère politique s’en est donnée à cœur joie sur les réseaux pour exprimer sa satisfaction à la suite de l’adoption du Cadre mondial. Sur son compte Twitter, le premier ministre François Legault s’est dit «fier» t a soutenu que le Québec «tiendra ses promesses». Le ministre de l’Environnement de la lutte aux changements climatiques, Benoit Charette, s’est quant à lui réjoui en saluant le «moment Montréal».

Tellement fier du nouveau cadre mondial sur la biodiversité adopté par 196 pays à la COP15. Un moment historique chez nous, à Montréal! Maintenant, tout le monde doit travailler pour avoir des résultats concrets. Le Québec tiendra ses promesses. — François Legault (@francoislegault) December 19, 2022

#COP15 Le monde s’est donné son « moment Montréal », un cadre ambitieux pour la protection de notre patrimoine naturel. Nous devons tous nous en réjouir. Maintenant, au travail pour le mettre en œuvre! — Benoit Charette (@CharetteB) December 19, 2022