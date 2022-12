Petite toux, restez chez vous? Faire la bise, l’accolade ou le salut vintage de la défunte reine Elizabeth aux membres de la famille? Porter le masque tout en s’époumonant à chanter «It’s All Coming Back to Me Now» de Céline Dion avec les cousins? Organiser un petit, moyen gros party du Nouvel An? Voilà qu’après trois années de pandémie, il sera (enfin) possible de célébrer le temps des Fêtes sans restrictions sanitaires contraignantes. Or, un nouveau contexte épidémiologique entraine son lot de questions.

Des experts en santé publique et autres scientifiques se sont attelés à y répondre pour dissiper l’anxiété pendant les festivités. Métro se demande: devez-vous porter le masque durant les festivités?

Alain Lamarre, virologue, immunologue et professeur à l’Institut national de recherche scientifique, explique:

«Le port du masque, c’est dans des endroits où il y a des foules. Si c’est tous des gens qui n’ont pas de symptômes et que c’est un petit groupe avec qui on va manger, je ne crois pas qu’on doit porter le masque.»

Roxane Borgès Da Silva, professeure et directrice du département de gestion, d’évaluation et de politique de santé de l’École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM), nuance:

«Ça dépend. Si on va au Centre Bell, à un concert ou au théâtre et qu’on ne mange pas, c’est super important de le porter pour se protéger et protéger les autres autour de nous.

Si on est à un party de famille et qu’on va manger, ça ne donne rien de porter un masque puisque de toute façon on va l’enlever. Le virus est tellement contagieux qu’à partir du moment où on l’enlève, tout le monde peut l’attraper.»

Benoît Mâsse, professeur de l’ESPUM au département de médecine sociale et préventive et chercheur au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, conclut :

«C’est plutôt d’ici les repas de famille qu’il faut être excessivement prudent en portant le masque où on peut et en évitant les endroits où il y a beaucoup de monde à l’intérieur.

Si vous avez une toux, que vous reniflez, et que vous tenez quand même à participer à une réunion de famille en portant le masque, vous risquez de rendre tout le monde inconfortable. C’est malheureux, mais vous êtes aussi bien de vous isoler. Les gens vont comprendre et vous allez vous reprendre. Il faut vraiment être responsable. Ce n’est pas juste les cas de COVID-19 qui augmentent. On est dans un gros pic d’influenza aussi et pour les enfants, il y a le virus respiratoire syncytial qui est encore assez fort.»