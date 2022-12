Ouvert ou fermé pour la période des Fêtes?

La Ville de Montréal modifiera les horaires de certains services à l’occasion de la période des Fêtes. Voici un petit aperçu de ce qui sera ouvert ou fermé entre la veille de Noël et la fin de la semaine du Nouvel An.

La Ville rappelle que de nombreux services en ligne sont à la disposition de la population. Tous les services numériques de la Ville demeurent accessibles pendant la période des Fêtes. Les demandes soumises pendant le temps des Fêtes seront acceptées, mais traitées à partir du 4 janvier 2023. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Internet montreal.ca ou communiquez avec la Ville.

Épiceries

La grande majorité des épiceries à grande surface (IGA, Walmart, Maxi) verront leurs horaires changer les 24, 26 et 31 décembre.

Par contre, elles seront fermées le 25 décembre et le 1er janvier.

Il est fortement conseillé d’aller consulter les horaires des différentes succursales sur leur site officiel respectif.

SQDC et SAQ

Les succursales de la SQDC seront fermées le 25 décembre et le 1er janvier. Le 26 janvier, elles seront ouvertes seulement à partir de 13h. Il est conseillé de consulter le site de la SQDC pour connaître les heures précises d’ouverture pour les succursales régulières ainsi que les succursales en grève.

Les succursales de la SAQ fermeront également le 25 décembre et le 1er janvier. À l’occasion du 24 décembre et du 31 décembre, elles seront ouvertes jusqu’à 17h. Le 2 janvier, les SAQ ouvriront à partir de 13h.

Comptoirs de permis et services en ligne

Du 23 décembre au 3 janvier inclusivement, les Bureaux Accès Montréal (BAM) et les comptoirs de permis seront fermés.

Ils ouvriront de nouveau le 4 janvier 2022.

En ce qui a trait à l’arrondissement de Ville-Marie, ils seront fermés du 23 décembre au 6 janvier inclusivement.

Les collectes



Les différentes collectes (ordures ménagères, résidus résidentiels de matériaux de construction, de rénovation et de démolition, encombrants, matières recyclables, résidus alimentaires) sont maintenues selon l’horaire habituel dans tous les arrondissements, sauf dans celui de Lachine, où il n’y aura aucune collecte des encombrants (reprise le 5 janvier).

Quant à la collecte des arbres de Noël naturels, elle sera effectuée dans les 19 arrondissements après le temps des Fêtes.

Écocentres



Les écocentres seront fermés du samedi 24 décembre au lundi 2 janvier inclusivement.

La reprise des services aura lieu le mardi 3 janvier selon l’horaire normal d’hiver (du mardi au samedi, de 10h à 18h).

Installations sportives



Les nombreuses installations sportives ont un horaire varié selon les arrondissements.

La population est invitée à communiquer directement avec le personnel des lieux concernés avant de se déplacer, ainsi qu’à consulter le service en ligne Loisirs Montréal pour connaître la programmation de sports et loisirs offerte par plusieurs arrondissements et y réserver des espaces sportifs.

Bibliothèques et Maisons de la culture



Si vous voulez effectuer une sortie culturelle durant les Fêtes, consultez le répertoire des bibliothèques et la liste des Maisons de la culture ainsi que leurs coordonnées.

Espace pour la vie



Le Biodôme, la Biosphère, le Jardin botanique, l’Insectarium et le Planétarium Rio Tinto Alcan sont ouverts tous les jours, à l’exception des dates suivantes: le 24 et le 25 décembre.

Le 1er janvier, les musées ouvriront à 13h. Ils seront aussi ouverts le lundi 2 janvier.

Il est fortement recommandé d’acheter les billets en ligne.

Cour municipale



Lors de la période des Fêtes, les activités de la cour municipale seront modifiées:

– seuls les dossiers de personnes détenues seront traités à la cour entre le 23 décembre et le 4 janvier inclusivement;

– aucune requête en sursis d’exécution ne pourra être entendue entre le 23 décembre et le 4 janvier inclusivement;

– téléphonie: le centre d’appels sera fermé du 23 décembre au 3 janvier.

Voici l’horaire des comptoirs de service à la clientèle situés:

– au 775, rue Gosford: fermé entre le 23 décembre et le 3 janvier;

– au 303, rue Notre-Dame Est: fermé du 23 au 27 décembre, ouvert les 28 et 29 décembre et fermé du 30 décembre au 3 janvier;

– au 7275, rue Sherbrooke Est (Place Versailles): fermé du 23 au 27 décembre, ouvert les 28 et 29 décembre et fermé du 30 décembre 2022 au 3 janvier;

– au 1405, rue de l’Église: fermé du 23 au 27 décembre, ouvert les 28 et 29 décembre et fermé du 30 décembre au 3 janvier.

Activités pour le temps des Fêtes

Si vous êtes à la recherche d’activités pendant le temps des Fêtes, visitez la page web: Quoi faire cet hiver: activités extérieures et intérieures pour tous les goûts.