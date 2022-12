Situation «insoutenable» à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont

«La situation à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont n’est pas soutenable», estime le ministre de la Santé, Christian Dubé. Des quarts de travail forcés et des «manigances» pour imposer le temps supplémentaire obligatoire (TSO) font partie du quotidien du personnel de la santé de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. Une situation que le ministre «connaît très bien».

M. Dubé n’ouvre toutefois pas la porte à des sanctions envers les gestionnaires de l’hôpital. «À chaque endroit où on a réussi à faire les horaires, on a été capables d’éliminer le TSO. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de le faire à Maisonneuve-Rosemont si on s’y met tous ensemble», estime-t-il.

Pour trouver des solutions permettant d’éliminer le TSO, «il faut ramener les gens dans des forums de discussion», croit-il.

Menaces et manigances

Le personnel de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont fait état, dans un article paru dans La Presse, d’un climat de travail où l’employeur tente de faire «culpabiliser» les soignants «désabusés» pour imposer le TSO et les garder en poste.

Ce sont particulièrement des «menaces», des «manigances» et de la «manipulation émotionnelle» qui sont décriées par plusieurs infirmiers et infirmières. La gestion reconnaît qu’il y a des cas «d’insistance», étant en situation de «pénurie de main-d’œuvre historique».