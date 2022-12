La Ville lance «Prévention Montréal» pour renforcer la sécurité des jeunes

La Ville de Montréal annonce la création du programme Prévention Montréal, destiné à renforcer la sécurité des enfants et des jeunes en situation de vulnérabilité dans la métropole.

Doté d’un budget totalisant 42,5 M$ pour les trois prochaines années, ce nouveau programme s’adresse en priorité aux jeunes de moins de 31 ans. Son déploiement est prévu au début de l’année 2023.

«Cette initiative viendra directement soutenir notre modèle montréalais de sécurité urbaine en supportant le travail essentiel des organismes communautaires qui travaillent auprès des jeunes pour bâtir des milieux de vie sécuritaires et stimulants», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lors de la séance ordinaire du comité exécutif mercredi matin.

Prévention Montréal soutiendra le travail communautaire, la médiation sociale, le travail de rue et la lutte contre le harcèlement de rue. Le programme misera également sur la mobilisation et la consultation des enfants, des jeunes et de leurs familles, par l’entremise de forums, d’ateliers de discussion et d’autres projets favorisant la prise de parole de personnes fréquemment exclues.

Nous l’avons répété sans cesse dans la dernière année, il est essentiel de travailler en amont, en misant sur la prévention, afin de lutter contre la violence armée et donner toutes les chances à nos enfants et à nos jeunes de réussir et de s’épanouir. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Dans ce contexte, notons que tous les arrondissements, en particulier ceux où les besoins sont les plus importants, recevront une augmentation de leur budget annuel en matière de prévention auprès des jeunes.