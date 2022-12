Plusieurs stations de métro évacuées en raison d’une matière dangereuse

Le service de métro a été perturbé en fin d’après-midi jeudi en raison d’une «infiltration de matière dangereuse». Le service a été rétabli en début de soirée.

L’origine de la perturbation serait due à une altercation entre des usagers du métro. L’un d’eux aurait utilisé une substance ressemblant à du poivre de cayenne, lors de la dispute.

Plusieurs stations ont dû être évacuées, notamment Rosemont et Square-Victoria-OACI sur la ligne orange entre, Lionel-Groulx et Viau sur la ligne verte et l’ensemble de la ligne jaune.

Le personnel de la STM craignait une infiltration de la substance dans la ventilation.

Interruption de service ligne ORANGE entre Square-Victoria-OACI et Rosemont. Inter. services d'urgence. Reprise prévue vers 18h30. #stminfo R — Ligne Orange (@stm_Orange) December 22, 2022

Interruption de service ligne VERTE entre L-Groulx et Viau. Inter. services d'urgence. Reprise prévue vers 18h10. #stminfo D — Ligne Verte (@stm_Verte) December 22, 2022