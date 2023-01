Une transaction sur les réseaux sociaux tourne au vinaigre

Une rencontre organisée sur les réseaux sociaux pour procéder à une transaction a tourné au vinaigre dimanche, à Montréal. Deux jeunes hommes ont été transportés à l’hôpital après avoir été agressés dans LaSalle. Aucune arrestation n’a été annoncée au moment où ces lignes étaient écrites.

On ne craint pas pour la vie de ces deux individus de 16 et 19 ans. Ils participaient à une rencontre avec trois autres jeunes, tous âgés de 19 ans ou moins. Un conflit aurait éclaté à l’intersection des boulevards Newman et Angrignon.

Les jeunes auraient pris la fuite dans un véhicule, poursuivis par un autre véhicule. Au cours de la course, les deux jeunes ont percuté un arbre. Leurs poursuivants seraient alors sortis de leur automobile pour les agresser, avant de s’enfuir.

Il existe des zones sécurisées pour conclure des transactions amorcées en ligne, rappelle le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Ces espaces, situés aux quatre coins de la métropole, sont surveillés par caméra en tout temps.