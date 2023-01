Du gaz irritant force l’évacuation de stations de métro

Le service a été interrompu sur la totalité de la ligne bleue et sur la ligne orange entre Berri-UQAM et Sauvé entre 13h48 et 14h16, jeudi. Plusieurs stations ont été évacuées sur ces deux lignes en raison de la présence de gaz irritant à la station Parc selon la Société de transport de Montréal (STM).

Sur la ligne bleue, les stations Côte-des-Neiges, Université-de-Montréal, Édouard-Montpetit, Outremont, Acadie, Parc, Fabre, D’Iberville et Saint-Michel ont toutes été évacuées.

Sur la ligne orange, ce sont les stations Laurier, Rosemont, Beaubien, Jarry, Crémazie et Sauvé qui ont été évacuées. La station Jean-Talon, qui lie les deux lignes, était également concernée.

Contactée par Métro, la STM a indiqué que l’évacuation s’expliquait par l’activation d’un protocole de ventilation d’urgence en raison de la présence de gaz irritant à la station Parc.