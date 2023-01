Les radars photos ont rapporté 14 M$ en 2022 à Montréal

Les radars photographiques et les caméras aux feux rouges de Montréal ont permis de remettre 94 723 constats d’infraction en 2022, pour un total de 14 136 254$ en amendes.

Le radar situé sur le chantier de l’autoroute 13 a été le plus profitable de 2022, rapportant à lui seul 4,1 M$, grâce à 10 905 constats d’infraction. Celui situé sur la rue Notre-Dame Est a quant à lui émis le plus grand nombre de contraventions en 2022 avec 20 413, rapportant un peu plus de 2 M$.

Deux nouveaux radars photographiques ont été installés cette année à Montréal, à proximité des écoles secondaires Monseigneur- Richard et Édouard-Montpetit. Ils ont respectivement émis 1640 et 153 constats d’infraction, rapportant 281 429$ et 26 491$.

Depuis la mise en place du programme de radars photographiques, le 19 août 2009, 516 603 constats d’infraction ont été émis sur le territoire montréalais, rapportant une somme totale de 83 411 444$.

Données compilées des radars photographiques et caméras aux feux rouges de Montréal en 2022