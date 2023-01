Des lieux fréquentés par les enfants seront sécurisés à Montréal

Cinquante lieux fréquentés par des enfants seront sécurisés en 2023. Il s’agit d’une initiative de la Ville de Montréal dans le cadre de son Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ).

Des écoles, des garderies et deux parcs sont visés par la Ville. On en retrouve notamment dans Ahuntsic-Cartierville, le Sud-Ouest, Le Plateau-Mont-Royal, Montréal-Nord, Saint-Léonard, et Verdun. D’autres lieux seront sécurisés dans Ville-Marie, Villeray et Rivière-des-Prairies.

Au total, 42 projets de sécurisation auront lieu dans 13 arrondissements de Montréal. Une fois l’opération réalisée, plus de 15 000 élèves devraient être touchés par ces mesures.

«Les jeunes qui se rendent à l’école, au parc ou à la garderie avec leurs parents doivent pouvoir le faire en toute sécurité et sans crainte», déclare la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«Cette année, nous voulons en faire plus et aller plus vite», ajoute-t-elle, déclarant qu’elle n’hésitera pas à «accélérer la cadence» en matière de sécurité routière. Le programme vise notamment à ajouter des dos d’âne et élargir des routes pour limiter la vitesse et les accidents.

Cette annonce survient un mois après le décès de Mariia, cette fillette ukrainienne qui a été happée par une voiture au centre-ville de Montréal. Ce matin, une manifestation a eu lieu dans l’arrondissement de Ville-Marie pour réclamer plus de mesures pour protéger les enfants sur la route.

La Ville prévoit lancer un autre projet semblable pour protéger des lieux fréquentés par les aînés plus tard cette année.