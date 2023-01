Autoroute Décarie: un autre point de vue sur la poursuite

Une vidéo TikTok prise par un automobiliste montre un angle différent de la poursuite qui eut lieu le 7 janvier dernier sur l’autoroute Décarie. On y voit les voitures de la Sûreté du Québec (SQ) en pleine course, ainsi que le véhicule des suspects, arrêtés sur la chaussée.

Une autre vidéo de la poursuite, montrant les trois suspects déjouer une policière qui tombe au sol, est devenue virale et compte déjà près de 10M vues sur le réseau social.

La poursuite a eu lieu suite à un vol de téléphone dans un magasin de Granby. Le véhicule des témoins a finalement été repéré par la SQ sur le pont Samuel-De Champlain et a alors tenté d’intercepter les suspects.

La poursuite les a menés jusqu’à l’autoroute Décarie, où les vidéos ont été prises. Le véhicule des suspects s’est arrêté sur le bord de la route et ils ont pris la course, avant d’être finalement arrêtés avec l’aide du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Un des suspects était mineur et a été relâché, les autres, âgés de 18 et 19 ans ont été détenus. Une enquête est actuellement menée par la SQ pour vol qualifié, fuite, conduite dangereuse et possession de déguisement dans un dessein criminel.