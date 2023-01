Vidéo: une poursuite policière aboutit sur l’autoroute Décarie

Une poursuite policière qui a pris fin sur l’autoroute Décarie le 7 janvier dernier a été filmée par un citoyen. Les trois suspects, que l’on voit s’enfuir à pied dans cette vidéo qui a été diffusée ce dimanche sur le réseau social TikTok, ont finalement été arrêtés.

Ils étaient recherchés à la suite d’un vol qualifié dans un magasin vendant des téléphones situé à Granby. Après le vol, les suspects ont emprunté l’autoroute 10 vers Montréal, avec les appareils volés en leur possession.

Leur voiture a finalement été repérée sur le pont Samuel-De Champlain, où la Sûreté du Québec (SQ) a tenté sans succès de les arrêter vers midi. Une poursuite s’est alors amorcée. Celle-ci s’est poursuivie jusqu’à l’autoroute Décarie, où le véhicule des suspects s’est arrêté. Ceux-ci ont ensuite pris la fuite à pied.

C’est cette fuite qui est visible sur la vidéo d’un témoin. On y voit les trois suspects déjouer une policière qui tombe au sol après avoir agrippé l’équipement d’un des suspects.

Les trois suspects ont finalement été arrêtés un peu plus loin avec la collaboration du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). L’un d’entre eux était mineur et a été libéré par la suite. Les deux autres, qui ont 18 et 19 ans, sont toujours en détention et une enquête est menée par la SQ pour vol qualifié, fuite, conduite dangereuse et possession de déguisement dans un dessein criminel.