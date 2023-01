La tempête des Fêtes a coûté des millions à Hydro-Québec

Hydro-Québec a déboursé 55 M$ en travaux afin de rétablir le courant pendant la tempête qui a frappé le Québec durant les Fêtes, selon le bilan des pannes présenté jeudi par la société d’État.

Au plus fort de la tempête le 24 décembre, plus de 380 000 foyers étaient privés d’électricité simultanément et 95% d’entre eux ont été rebranchés 93 heures plus tard. Pour ce faire, 63 km de fils électriques ont été installés et 500 poteaux ont été remplacés.

«La période des Fêtes est sans aucun doute un des pires moments de l’année pour être privé d’électricité. Nous en avons conscience et c’est pourquoi nous avons retroussé nos manches et travaillé sans relâche jusqu’à ce que tous les foyers soient rebranchés», affirme la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu.

Quelque 1200 travailleurs étaient sur le terrain quotidiennement. Ceux-ci ont travaillé dans de rudes conditions météorologiques, faisant face à plusieurs défis, notamment la vaste étendue du territoire frappé par la tempête, la durée prolongée de celle-ci et l’accès difficile à certaines zones qui requérait parfois l’utilisation de motoneiges ou de raquettes.