Météo: Attachez vos tuques!

Alors que les rues viennent à peine d’être déneigées, voilà que trois autres chutes de neige devraient s’abattre sur Montréal au cours des prochains jours.

Une première bordée est attendue dès ce soir, selon Environnement Canada. Vers 22h, une neige légère commencera à tomber. Les précipitations s’intensifieront dans la nuit de jeudi à vendredi. Des vents de 30 km/h souffleront sur la métropole au cours de la nuit, puis en matinée avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h. Cela risque de causer de la poudrerie et rendre les conditions routières difficiles. La métropole pourrait recevoir entre 10 et 15 cm d’accumulation de neige d’ici vendredi en fin de journée.

Une deuxième dépression, en provenance du Colorado vers le sud du Québec, devrait balayer la province de dimanche jusqu’à lundi. Des averses de 5 à 10 cm de neige sont possibles. À plus long terme, une troisième bordée de neige se dessine aussi à l’horizon. Selon les premières indications d’Environnement Canada, les prévisions laissent présager une tempête potentielle de plus de 15 cm entre mercredi et jeudi prochains.

Les Montréalais voudront garder leurs pelles à neige à portée de main ou sortir leurs skis de fond au cours des sept prochains jours, en attendant que le grand froid s’installe à l’approche de février.