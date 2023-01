Plus d’un demi-milliard pour moderniser la ligne bleue

Le métro de Montréal misera sur 565 M$ pour moderniser le système de contrôle des trains sur la ligne bleue. L’argent viendra majoritairement du gouvernement du Québec, mais aussi de la Ville de Montréal. Une demande d’aide financière sera aussi déposée au fédéral.

Le projet vise à assurer un meilleur contrôle de la vitesse des trains, à mieux gérer l’espacement entre ceux-ci et leur assurer des changements de voies sécuritaires. Les trains devraient donc être plus fiables, fréquents et confortables. L’installation devrait se terminer en 2028. Les autres lignes du métro devraient recevoir une modernisation semblable par la suite.

La part du provincial est de 296,6 M$, la Ville déboursera 65,6 M$ et la demande de financement soumise à Ottawa est de 202 M$. L’annonce a été faite par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

Plus de détails à venir.