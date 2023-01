Montréal est une «décharge à ciel ouvert», déplore l’opposition

Montréal est insalubre, dénonce Ensemble Montréal. L’opposition officielle critique la gestion des déchets et réclame un nouveau plan de gestion pour améliorer la propreté de la métropole.

«Les poubelles débordent, les mégots s’accumulent, les graffitis se multiplient et les rats sont rendus à magasiner sur la rue Sainte-Catherine et s’inscrire à l’université», a affirmé la leader adjointe d’Ensemble Montréal, Alba Zúñiga Ramos, lundi lors du conseil municipal.

L’opposition demande notamment des poubelles fermées pour éviter les débordements, ainsi que des nettoyages plus fréquents.

Les appels au 311 pour que les rues et parcs de Montréal soient nettoyés ont plus que doublé dans les cinq dernières années, a souligné la conseillère de ville pour le district de Louis-Riel, dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. «La propreté est la responsabilité première de la Ville», a-t-elle ajouté.

L’administration nous parle de “ville verte”, mais n’est pas capable de s’attaquer à la base de pollution. Alba Zúñiga Ramos, leader adjointe d’Ensemble Montréal

La gestion des déchets complexifiée par la fonte

La fonte de la neige causée par les redoux récurrents rend les déchets plus visibles, a plaidé la mairesse de Lachine et membre de Projet Montréal, Maja Vodanovic.

De plus, il est plus difficile pour les employés municipaux de les ramasser en hiver, explique-t-elle. «Nos équipes ne peuvent pas ramasser la neige et faire le grand ménage du printemps.»

L’élue reconnaît toutefois que la Ville devrait développer de nouvelles façons de faire face à cette nouvelle réalité climatique.

Maja Vodanovic a également défendu le bilan de son administration en invoquant un plus grand achalandage des parcs. Elle a souligné que beaucoup de ressources étaient déjà allouées au nettoyage. «Nos brigades de propreté sont dans tous les arrondissements et ont été augmentées», a-t-elle précisé.