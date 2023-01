Un ado agressé avec une arme blanche à la sortie d’une école de Montréal-Nord

Une adolescent de 16 ans aurait été attaqué par un objet contondant sur le terrain de l’école secondaire Calixa-Lavallée dans Montréal-Nord. L’arme serait probablement un marteau, selon le Journal de Montréal. Alors que la victime qui a été blessé au niveau du haut du corps était déplacée vers un centre hospitalier, les médecins qualifiaient son état de critique. Plus tard en soirée, son état a été stabilisé et l’équipe médicale ne craint plus pour sa vie.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’attaque serait le résultat d’une dispute entre élèves qui aurait éclaté à la sortie des classes et qui aurait dégénéré. L’attaque aurait eu lieu à l’extérieur, mais sur le terrain de l’école. L’assaillant, encore inconnu, aurait rapidement pris la fuite.

Aucun suspect n’a été appréhendé pour le moment.

Plus de détails à venir