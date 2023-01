«Tous à Table!»: des certificats pour aider les ménages montréalais à se nourrir

Le Centre de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie (CRACPP) remettra 50 000$ en certificats-cadeaux échangeables dans les Marchés publics de Montréal directement aux personnes qui en ont le plus besoin, dans le cadre du nouveau programme «Tous à Table!», lancé par la Société des Marchés publics de Montréal pour soulager les effets de l’inflation et de la précarité financière sur les ménages montréalais.

Selon le CRACPP, plus de 710 paniers d’aide alimentaire sont remis mensuellement, correspondant à une augmentation de 30% du nombre de paniers par rapport aux chiffres enregistrés au plus fort de la COVID-19. «Tous à Table !» se veut donc un complément aux paniers d’aide alimentaire par l’entremise de certificats-cadeaux des marchés publics et diversifie les programmes de lutte contre la faim et la pauvreté.

«En ralliant des entreprises donatrices et des organismes communautaires, notre objectif est de permettre aux familles de producteurs et d’artisans agroalimentaires de nourrir un maximum de familles montréalaises. Nous remercions le Mouvement Desjardins, qui, grâce à son soutien, nous permet de mettre en place le programme «Tous à Table!» et de franchir une nouvelle étape d’inclusivité et d’engagement à réduire la faim, tout en générant des retombées locales», affirme le directeur des Marchés publics de Montréal, Nicolas Fabien-Ouellet.

En lançant cette action, les Marchés publics de Montréal espèrent générer plusieurs autres opportunités afin d’aider un plus grand nombre de ménages montréalais en précarité financière.