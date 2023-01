Salon de l’auto de Montréal: l’électrique a la cote

La 78e édition du Salon de l’auto de Montréal présente plus de véhicules électriques que jamais et les visiteurs sont au rendez-vous.

Ce sont 67 modèles de véhicules électriques ou hybrides différents, passant de la berline au camion, ainsi qu’un kiosque d’essai routier pour ces véhicules que l’édition 2023 du Salon de l’auto met de l’avant. Tous ces modèles, qui représentent une alternative à la voiture à essence, sont regroupés dans l’une des sections «parcours électrique» offertes par presque tous les concessionnaires exposants qui sont sur place.

On compte même la présence de deux fabricants qui ne font que de l’électrique, soit Tesla et VinFast, une jeune entreprise vietnamienne et des partenaires comme l’Association des Véhicules électriques du Québec et Équiterre.

Photo: Guillaume Ledoux

Si l’offre est indéniable, il en est de même pour la demande, relatent les représentants des différents fabricants automobiles qui sont sur place. «Les personnes viennent ici pour voir les modèles électriques», témoigne un représentant de Chevrolet. «On voit que les véhicules à essence sont moins populaires», selon son équivalent de chez Toyota.

Il est difficile de les contredire; outre les collections de véhicules exotiques tape-à-l’œil, c’est vers les modèles électriques que les regards se tournent et que les masses s’assemblent. Particulièrement, c’est autour du presque paradoxal HUMMER EV que l’engouement est le plus palpable.

Photo: Guillaume Ledoux

«La liste d’attente est rendue à presque trois ans», révèle un représentant de GMC en pointant le modèle qui se vend à 142 000$. Ce n’est visiblement pas suffisant pour empêcher les clients potentiels de mettre le modèle sur leur liste d’achat.