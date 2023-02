Une vingtaine de famille évacuée en raison d’un incendie à Montréal

Depuis ce matin, un incendie majeur fait rage dans un bâtiment situé au 6343 rue Sherbrooke Est dans le secteur Mercier-Ouest. Une vingtaine de familles ont été prises en charge par la Croix-Rouge et il n’y aurait pas de blessés selon le service de sécurité incendie de la ville de Montréal (SIM). La circulation est actuellement bloquée sur la rue Sherbrooke, un axe important dans l’Est.

Un dépanneur – indiqué publiquement comme une tabagie – et un restaurant de sushis, surmontés d’appartements se situent à cette adresse.

Les pompiers de Montréal mènent un combat défensif a précisé le SIM à Métro. Aucun pompier ne se rend pour l’instant à l’intérieur du bâtiment. Ils sont arrivés sur place vers 7h50 et l’incendie s’est rapidement propagé du premier étage, où se situe les commerces, au deuxième étage. Il paraitrait y avoir une vingtaine de camions de pompiers sur place et une centaine de pompiers.

Deux policiers sur place ont vécu des ennuis de santé en raison de la fumée. On ne craint toutefois pas pour leur vie.

Contactée par Métro, la Croix-Rouge canadienne a affirmé être déjà sur place avec des bus de la Société de transport de Montréal (STM) pour accueillir les sinistrés.

Photo: Nicolas Monet, Métro

Le travail des pompiers face aux flammes est compliqué par le froid polaire. Les visières des soldats du feu gèlent avec la condensation, les pompiers n’ont pas le choix d’aller se réchauffer dans un commerce voisin. Il fait actuellement -25 °C dans la métropole québécoise.

L’incendie est majeur, il est classé au 5e niveau d’alerte, le plus haut, et la fumée serait visible sur plusieurs kilomètres. Un coin en haut du bâtiment se serait également effondré. Selon le service Info-Pannes d’Hydro-Québec, le secteur voisin est privé d’électricité pour cause d’interruption liée à la sécurité publique.

Vidéo : Nicolas Monet, Métro

Plus d’informations à venir.