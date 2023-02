Près de 65 M$ pour soutenir les stages en innovation

Le développement de l’innovation à la québécoise reposerait sur le financement de stage d’étudiants québécois en entreprise, selon le gouvernement du Québec. Pour concrétiser cette vision, ce dernier accordera un financement de 64,6 M$ à Mitacs d’ici 2027.

L’organisme Mitacs crée des partenariats entre les établissements universitaires du pays, des entreprises privées et les gouvernements fédéraux et provinciaux, afin de permettre à des étudiants provenant de tous les secteurs de recherche d’effectuer des stages en innovation industrielle et sociale.

Cet «investissement provincial le plus important de l’histoire de Mitacs» permettra à «une nouvelle génération d’étudiants, y compris ceux au postdoctorat, de contribuer à l’innovation des entreprises québécoises, surtout des PME», croit le président-directeur général de Mitacs, John Hepburn.

Outre le développement de compétences des étudiants québécois, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie Pierre Fitzgibbon a indiqué en conférence de presse lundi matin que ce financement permettra aux entreprises québécoises d’attirer des talents par le biais de partenariats entre les institutions collégiales et universitaires et «d’accroître leur capacité d’innovation».

«Le meilleur moyen d’intégrer l’innovation dans les entreprises est d’établir un maillage entre celles-ci et le milieu de l’enseignement supérieur. C’est en accélérant ces stages que l’on va augmenter notre productivité tout en s’assurant de former une main-d’œuvre hautement qualifiée, en adéquation avec les besoins du marché du travail.»