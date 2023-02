Cour supérieure: trois nouveaux juges au district de Montréal

Marie-Ève Bélanger, Shaun E. Finn et Alexandre Bien-Aimé Bastien ont été nommés juges de la Cour supérieure du Québec dans le district de Montréal. Se voulant diversifiées, ces nominations ont été faites conformément au processus de nomination mis en place en 2016 qui «met l’accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne», selon un communiqué du ministère de la Justice du Canada.

La juge Bélanger a notamment été «coprésidente de la campagne de financement Centraide de McCarthy Tétrault pendant de nombreuses années», un cabinet où elle est devenue associée en 2011.

Le juge Finn, qui «a publié plusieurs textes en matière d’actions collectives», a mené une prestigieuse carrière de droit, étant membre de l’International Association of Defense Counsel et ayant été Fellow au sein du Litigation Counsel of America en 2021.

De son côté, le juge Bien-Aimé Bastien, qui parle couramment l’anglais, le français et le créole haïtien, est coauteur de l’ouvrage Criminal Procedure: Cases and Materials, enseignant en droit criminel à la faculté de droit de l’Université McGill et a siégé au conseil d’administration du Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ) et de la section québécoise de l’Association des avocats noirs du Canada.

Si ces trois juges remplacent des juges qui quittent leur poste à la Cour supérieure, le gouvernement canadien prévoit ajouter davantage de postes aux cours supérieures. Plus précisément, c’est la création de 37 nouveaux postes de juge aux cours supérieures du pays qui est visée. Il s’agit d’une mesure qui a pour but de «fournir un appui aux cours et d’améliorer l’accès à la justice pour l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens».