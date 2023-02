La CDPQ acquiert 50 % de l’A25 à Montréal

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a fait l’acquisition de 50% de la Concession A25, soit un tronçon autoroutier nord-sud de 7,2 km qui dessert le nord-est de Montréal et qui inclut un pont à péage vers l’est de Laval. C’est le 31 mars que la transaction de 355 M$ avec la firme australienne Transurban doit se conclure.

«L’autoroute 25 joue un rôle essentiel pour de nombreux résidents du grand Montréal. Elle réduit les temps de déplacement, diminue la congestion sur d’autres artères et facilite le transport en commun entre Montréal et la Rive-Nord. La CDPQ investit ainsi dans un actif structurant pour la mobilité des personnes et des biens au Québec», indique le premier vice-président et chef Infrastructures de la CDPQ, Emmanuel Jaclot par voie de communiqué.

La transaction n’aura aucune incidence sur les usagers de l’A25, prévient-on.

«Les différents modes de paiement et portails de service, tels que le site Web et le centre de service à la clientèle, continueront de fonctionner comme à leur habitude, à l’instar des mesures de gratuité des péages mises en place par le gouvernement du Québec pour les propriétaires de véhicules électriques», explique-t-on.

Il s’agit là du deuxième partenariat majeur entre la CDPQ et Transurban, l’un des acteurs les plus importants du secteur à l’échelle mondiale. En 2021, la Caisse avait investi avec Transurban dans WestConnex, le plus grand projet d’infrastructure routière d’Australie.

«Nous avons constaté à quel point la CDPQ est un partenaire constructif, compétent et collaboratif et nous sommes ravis de poursuivre cette excellente relation de travail. Les deux parties sont alignées sur les aspirations à long terme pour le marché nord-américain, et nous sommes impatients de poursuivre de nouvelles opportunités ensemble», a de son côté soutenu le président et chef de la direction de Transurban, Scott Charlton.