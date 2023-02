Desjardins: 13 M$ en appui à la communauté étudiante

Le Mouvement Desjardins donne un coup de main aux jeunes et au milieu scolaire en soutenant financièrement 65 projets au Québec et en Ontario.

Une somme de plus de 13 M$ sera ainsi allouée pour permettre la réalisation ou la viabilité de divers projets dans le cadre du programme Tous engagés pour la jeunesse, créé pour accompagner les jeunes selon les enjeux qui les préoccupent le plus.

Cet appui financier a déjà contribué à la construction d’une salle de simulation boursière à l’Université de Montréal, au lancement d’une chaire en éducation à l’environnement et au développement durable à l’Université du Québec à Rimouski, à la création d’un laboratoire en éducation financière à HEC Montréal ainsi qu’à assurer la poursuite des activités de la chaire en développement des petites collectivités à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Faire une plus grande place aux jeunes

Si on se fie aux initiatives récentes mises en œuvre par le président et chef de la direction de Desjardins Guy Cormier, force est de constater que l’avenir, c’est la jeunesse. En plus de sa tournée dans les universités québécoises, ce dernier multiplie les forums de discussion pour les jeunes.

Le 19 et 20 juin se tiendra d’ailleurs à Montréal Rêver l’impossible, un rassemblement qui se veut instigateur de discussions et de réflexions entre les jeunes et Guy Cormier. Sont conviées gratuitement à cet événement pancanadien toutes les personnes de 18 à 30 ans.

Trop souvent, on rejette les idées ou on conteste la légitimité d’occuper des fonctions sur le critère de l’âge. Je l’ai vécu dans ma carrière. C’est pourquoi je tiens tant, avec les moyens à ma disposition, à accompagner les jeunes et à leur ouvrir des portes. J’aimerais les amener plus rapidement à destination et leur faire une plus grande place. Guy Cormier, président et chef de la direction de Desjardins

Que ce soit en présentiel ou à distance, une centaine de jeunes pourront donc échanger entre eux sur des thèmes et enjeux identifiés comme prioritaires, ainsi qu’avec «des dirigeantes et dirigeants influents, […] des spécialistes de renom, des artistes et d’autres personnalités inspirantes».

De ces discussions portant sur l’environnement, l’éducation, l’emploi, les finances ou encore l’économie bourgeonneront des idées. Les plus novatrices d’entre elles pourront se concrétiser grâce à un appui financier offert par le Mouvement Desjardins.

Selon Guy Cormier, instigateur de l’événement, Rêver l’impossible est une occasion pour les jeunes de s’exprimer librement et d’exercer une influence sur des enjeux qui leur tiennent à cœur.