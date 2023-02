Année record pour les nids-de-poule à Montréal

Les fréquents redoux suivis de gels ont multiplié les nids-de-poule sur la chaussée en 2022 et la Ville de Montréal a enregistré un nombre record de réclamations.

Selon les données fournies à CTV News par la Ville de Montréal, un total de 1116 plaintes ont été déposées l’an dernier. Du lot, 256 ont donné lieu à des paiements d’une valeur de 103 157 $.

Le précédent record date de 2019, année lors de laquelle 893 réclamations ont été faites, avec 102 paiements d’une valeur de 35 194 $. L’année précédente, 828 réclamations avaient été déposées, entraînant 228 paiements d’une valeur de 104 286 $.

«L’augmentation du nombre de réclamations reçues au fil des années peut s’expliquer par un accès de plus en plus facile aux services en ligne, mais aussi par les conditions météorologiques qui varient d’une année à l’autre et qui peuvent être plus propices à la formation de nids-de-poule», explique un porte-parole de la Ville, Hugo Bourgoin, en entrevue avec CTV News.

Signalons que l’an dernier, les équipes des travaux publics de Montréal ont pavé environ 96 800 nids-de-poule pour 2,8 M$, contre 60 320 en 2021.

Le porte-parole de la Ville de Montréal estime que 110 000 nids-de-poule seront colmatés cette année, pour un budget de 3,5 M$.

Ceux qui souhaitent signaler un nid-de-poule peuvent contacter le 311 ou utiliser le portail en ligne de la Ville, où ils peuvent également ajouter des photos et planifier un suivi personnalisé.