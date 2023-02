Centraide du Grand Montréal recueille 65,3 M$

La 49e édition de la campagne Centraide du Grand Montréal a permis à l’organisme de récolter la somme record de 65,3 M$.

L’argent permettra d’appuyer plus de 350 organismes et projets qui visent à aider les gens en situation de pauvreté et d’exclusion sociale à Montréal, Laval et sur la Rive-Sud.

Le montant a été obtenu grâce à 98 000 donateurs du grand public et des entreprises. Il devrait permettre d’aider 800 000 personnes en difficulté.

La somme record donne l’intention à Paul Desmarais III, coprésident de la campagne et président de la firme Sagard, d’organiser de plus grands projets d’aide. «Bien sûr, nous continuerons de travailler sur l’essentiel et sur les besoins urgents, mais nous voulons aussi aller plus en profondeur, travailler sur les causes de la pauvreté, notamment sur la question du logement. Nous voulons créer un impact durable», explique-t-il.