«Allez chercher de l’aide psychologique», dit Legault

De passage à Laval pour soutenir les citoyens qui ont vécu la tragédie survenue à la Garderie éducative Ste-Rose, le premier ministre du Québec, François Legault, a invité toutes les personnes qui ont été témoins de près ou de loin de ce «terrible événement» à aller chercher de l’aide psychologique.

«Il est important d’aller chercher de l’aide, car c’est bouleversant de vivre un tel événement. Ce sont des images qui sont imprégnées dans la mémoire pour toute une vie et il faut être en mesure de les exprimer», a mentionné le premier ministre Legault.

Accompagné par son épouse, Isabelle Brais, le premier ministre a chaleureusement remercié les trois chefs des oppositions, Marc Tanguay, Paul St-Pierre Plamondon et Gabriel Nadeau-Dubois, d’avoir répondu à son appel et de montrer que ce sont tous les Québécois qui sont unis pour soutenir les victimes. «Ce sont 8 millions et demi de personnes qui sont unies aujourd’hui pour soutenir les parents, les enfants, les employés et toutes les autres personnes qui ont vécu de près ou de loin cette tragédie», a-t-il soutenu.

Outre les chefs des différentes oppositions, le lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, le maire de Laval, Stéphane Boyer, et le chef de la police de Laval, Pierre Brochet, étaient sur place.

Tous les élus réunis s’entendaient pour dire qu’il n’y a pas de politique en cette journée et que c’est la solidarité de tous les Québécois qui compte uniquement.

Des gerbes de fleurs ont été déposées à proximité de la garderie et un moment de recueillement a été observé.