Zéro donnée précise sur le nombre de Noirs à l’emploi de la Ville de Montréal

Combien y a-t-il de Noirs qui travaillent pour la Ville de Montréal? L’administration municipale ne sait pas. Enfin, elle n’est pas en mesure de répondre à la question, aussi simple soit-elle, en raison d’un problème de catégorisation de données. Il faut désagréger ces statistiques, s’insurgent des groupes comme le Sommet socio-économique des jeunes noirs (SdesJ).

Dans les données municipales, les Noirs sont comptabilisés dans une catégorie de minorité visible ou ethnique. Un fourretout dans lsquel ces derniers ne s’identifient pas. La Ville de Montréal n’arrive pas à remédier à la situation par la faute d’un bogue technique. «C’est un problème informatique, explique la Commissaire à la lutte au racisme, Bochra Manaï. Un problème qu’on n’est pas capable de résoudre pour l’instant».

«L’appellation “minorité visible“ cache la réalité des communautés noires», dénonce le président de SdesJ, Édouard Staco. En entrevue avec Métro. ce dernier plaide pour que les Villes, les sociétés d’État et les gouvernements désagrègent les données spécifiques aux Noirs.

«La Ville de Montréal refuse systématiquement de collaborer à notre enquête sur la représentativité des Noirs au sein de son personnel. On fait face a un refus de collaborer, tandis que la Ville de Laval est exemplaire. On ne comprend pas», peste M. Staco.

«Il n’y a pas de cachotterie, rétorque la commissaire au racisme. Si la Ville s’est donnée pour mandat de rendre compte année par année, c’est parce qu’elle veut être dans une totale transparence». Un malaise persiste toutefois devant la situation, reconnait la docteure en Études urbaines de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).

Les données, comme chercheuse, je vais vous le dire, ne reflètent pas le réel. Bochra Manaï, commissaire à la lutte au racisme

Il y aurait un problème de confiance des gens dans le processus d’auto déclaration de la Ville, ajoute-t-elle. Elle suggère de sensibiliser la population face à cet enjeu.

Deux ans de lutte au racisme

Bochra Manaï lutte contre la discrimination raciale depuis deux ans. En mars prochain, elle doit présenter à la population un plan d’engagements.

«Je sais qu’on s’attend à ce que ce genre de changement soit perceptible ici et maintenant», reconnait-elle. La lutte au racisme implique de nombreux secteurs et entités différentes qui mènent des démarches pour des Plan d’équité, diversité et inclusion ( EDI ) comme c’est le cas dans l’Arrondissement de Montréal-Nord, rappelle-t-elle.

La Ville travaille aussi sur un Plan intégré de profilage en partenariat avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Elle s’apprête aussi à nommer une personne qui sera responsable de cet enjeu de société. «Je mets beaucoup d’énergie sur ce projet,» explique-t-elle.

Actions prioritaires de la commissaire à la lutte au racisme en 2023

-Coordonner la deuxième reddition de comptes publique, pour faire état de l’avancement des engagements, des initiatives et des plans visant la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques ainsi que la transformation de la culture organisationnelle;

-Poursuivre la sensibilisation auprès des gestionnaires pour la production de démarches en diversité, équité et inclusion;

-Coordonner les sensibilisations en matière d’incidents et de crimes haineux avec le Service de police de la Ville de Montréal et le Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

Le Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques a été créé dans la foulée du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) de juin 2020. On y reconnaissait le caractère systémique du racisme.

L’équipe du bureau de la commissaire est composée de professionnels aux expertises et expériences variées, dont une ressource spécialisée en profilage racial qui travaille au sein du Service de police de la Ville de Montréal.

Le bureau a pour mission de s’assurer que l’ensemble des unités de la Ville de Montréal agissent fermement et de façon concertée pour combattre le racisme et les discriminations. Il informe aussi les citoyens et les employés municipaux quant à leurs droits et aux mécanismes de recours qui leur sont offerts.