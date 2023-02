Le transport scolaire vers onze écoles du Grand Montréal affecté par des grèves

Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs des autobus R.M.-CSN ont déclenché mercredi une grève générale illimitée. Elle affecte le transport vers onze écoles de Montréal, de Laval et des Laurentides.

Dans la métropole, ce sont les écoles Marie-Clarac, Marie-Anne, Vanguard et le collège Regina Assumpta qui n’auront plus de service d’autobus.

Sans convention collective depuis le 31 août 2021, le syndicat a adopté à 97% un mandat de grève lors de son assemblée du 21 janvier dernier.

«Les relations sont tendues et nous sommes encore loin d’un règlement», explique le président du syndicat, Robert Dubois. Un désaccord salarial persiste, alors que les autres clauses sont déjà négociées.

Deux syndicats de la région ont obtenu des augmentations de salaire de plus de 40% sur la durée de leur contrat de travail, affirme la présidente du Conseil central de Lanaudière-CSN, Patricia Rivest. Elle y voit «un mouvement clair, net et précis de bonification majeure des salaires dans le secteur», auquel R.M. refuse de prendre part.

«Tous les employeurs ont reçu une bonification variant entre 15 et 30% de la valeur de leurs contrats et cet argent doit se rendre dans les poches de celles et de ceux qui conduisent les autobus», ajoute la présidente par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, Stéphanie Gratton.

«Puisque notre employeur a reçu les mêmes sommes que les autres transporteurs scolaires de Lanaudière, nous connaissons sa capacité de payer et nous sommes déterminés à aller chercher notre juste part», soutient M. Dubois.