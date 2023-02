Montréal devrait interdire l’installation de cuisinières à gaz, selon une commission

La Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs recommande à la Ville de Montréal de «proscrire dans les plus brefs délais» l’installation de cuisinières au gaz. Elle plaide du même souffle pour l’interdiction de raccorder tout nouveau bâtiment au gaz naturel.

Ces recommandations, adoptées à la suite de la consultation publique portant sur la Feuille de route Vers des bâtiments montréalais zéro émission dès 2040, ont été présentées le 16 février.

«À l’issue des délibérations, les commissaires ont retenu une série de 25 recommandations», a déclaré la conseillère de la Ville et présidente de la Commission Julie Roy.

Les recommandations entourant les cuisinières à gaz concernent «tous les nouveaux appareils fixes intérieurs utilisant des combustibles fossiles dans les bâtiments visés par la feuille de route», précise le rapport de la Commission. Cette dernière invite la Ville à promouvoir, en remplacement, des appareils zéro émission plus performants, adaptés aux standards de consommation énergétique actuels.

Par ailleurs, la Commission estime que limiter le raccordement au gaz naturel permettra de se rapprocher des cibles de décarbonation fixées par la Ville pour 2040.

«C’est une stratégie que l’on voit dans plusieurs juridictions, par exemple à New York, où depuis décembre 2021, le conseil municipal a voté une loi qui interdit le raccordement au gaz naturel pour la majorité des nouvelles constructions. On s’aligne sur ce modèle-là», a poursuivi Julie Roy.

La conseillère de l’arrondissement d’Outremont et membre de la Commission Valerie Patreau s’est réjouie de la liste des recommandations proposées: «en 2020, la Ville avait sorti le plan climatique. Je suis fière de passer à l’action et de faire en sorte que Montréal devienne une des premières villes zéro émission. Les technologies existent. Le fait qu’au Québec, on ait de l’hydroélectricité, nous impose d’être exemplaires comme province et comme ville», a-t-elle soutenu.

Le rapport, qui comprend un total de 25 recommandations, sera soumis à la session du conseil municipal du mois de mars.