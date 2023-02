Québecor licencie, et accuse Radio-Canada

La société Québecor a annoncé l’abolition de 240 postes dans son secteur média, conformément à un plan de restructuration. La majorité des employés touchés par ces coupes travaillent chez Groupe TVA.

Cette annonce rapportée dans un communiqué de presse ce jeudi soir est concomitante à la publication des résultants financiers du quatrième trimestre du Groupe TVA. Ce dernier a essuyé une perte nette de 300 000 $ durant la période de trois mois se terminant le 31 décembre 2022. Une baisse de rentabilité a aussi été constatée sur l’ensemble des secteurs d’activité de la société, incluant la chaîne TVA Sports, le Réseau de TVA, les secteurs des magazines ainsi que les services cinématographiques et audiovisuels.

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, explique que «la réduction des audiences de la télédiffusion» est attribuable à l’expansion de gros joueurs dans l’industrie, soit les «multinationales de la vidéo sur demande par abonnement comme Netflix, Amazon Prime, Disney +, etc.».

À cela s’ajouterait «la concurrence tout aussi inéquitable que déloyale pratiquée par la Société Radio-Canada (“SRC”)», selon Pierre Karl Péladeau. Il l’accuse d’avoir «fragilisé encore davantage les médias québécois, leur pérennité et l’écosystème actuel de notre télévision» en lançant «une course aux cotes d’écoute non prévue à son mandat» et en s’accaparant d’une «part importante des revenus publicitaires à laquelle s’ajoutent les frais qu’elle exige pour les abonnements à Tou.TV Extra».

Le président de Québecor poursuit en interpellant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), qui «doit adresser certains enjeux, notamment celui de la SRC qui s’approprie de façon déloyale des dollars publicitaires qui sont la seule source de revenus de notre chaîne généraliste, alors que le diffuseur public est largement subventionné par l’État, créant ainsi une iniquité flagrante sur le marché par rapport aux diffuseurs privés».