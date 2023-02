Potentielle évaluation psychiatrique pour l’auteur du drame de la garderie

Le chauffeur de bus qui a foncé dans une garderie à Laval la semaine dernière, Pierre Ny Saint-Amand, pourrait subir sous peu une évaluation psychiatrique pour examiner s’il peut être tenu criminellement responsable des actions qui ont mené à la mort de deux enfants.

C’est ce que rapporte le Journal de Montréal. M. St-Amand est actuellement incarcéré à la prison de Bordeaux et comparaitra par vidéoconférence vers 12h30 vendredi. Le chauffeur de bus de la Société de transport de Laval (STL) fait face à neuf chefs d’accusation, notamment de meurtre au premier degré sur deux enfants, de tentative de meurtre sur les personnes qui étaient présentes à la garderie, et de voies de fait graves sur deux enfants et voies de fait causant des lésions corporelles sur quatre enfants.

Il avait été jugé apte à subir son procès, et la Couronne avait annoncé qu’il n’y aurait pas d’évaluation psychiatrique. S’il doit effectivement subir une évaluation psychiatrique, son dossier sera transféré à l’Institut Philippe-Pinel où des experts devront trancher sur son état mental au moment de la tragédie.