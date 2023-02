Ponts et autoroutes fermés ce soir et en fin de semaine

Les automobilistes devront être prévoyants et planifier plusieurs détours s’ils décident de s’aventurer sur les routes de la région de Montréal ce soir et cette fin de semaine. Des ponts et des autoroutes de la métropole seront complètement fermés pour cause de travaux.

Sans surprise, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé que le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine de l’autoroute 25, qui lie Longueuil à Montréal, sera entravé en direction nord entre la sortie 90 de l’autoroute 20 ouest et l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est. Le secteur devra donc être évité le samedi de 21h à dimanche 9h, puis du dimanche 20h à lundi 5h.

Le pont Pie-IX, qui enjambe la rivière des Prairies, sera lui aussi complètement fermé à la circulation dans les deux directions à partir de 23h ce dimanche. La voie en direction sud sera réouverte lundi à 4h, tandis que celle en direction nord, à 5h30.

À Dorval, l’autoroute 13 en direction nord sera fermée dimanche à 23h, entre la sortie 2 (rue Hickmore) et l’autoroute 40. La circulation reprendra le lendemain à 5h.

À la hauteur de Senneville, Sainte-Anne-de-Bellevue, Baie-D’Urfé et Kirkland, l’autoroute 40 en direction est devra être contournée ce soir à 23h59 jusqu’à samedi 8h.