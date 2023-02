Montréal: l’emploi a atteint un nouveau sommet en janvier

Malgré la menace d’une possible récession anticipée par de nombreux économistes, le marché du travail se porte bien dans la métropole. Un nouveau sommet en matières d’emplois a d’ailleurs été atteint au mois de janvier dernier.

D’après les données de Statistique Canada, on dénombrait 1 147 200 personnes en emploi sur le territoire de l’agglomération de Montréal. Il s’agit d’une hausse 1,0 % par rapport au mois de décembre 2022 et d’une hausse de 1,7 % par rapport au mois de janvier 2022.

Une tendance similaire s’observe à l’échelle provinciale. Au Québec, en janvier 2023, 4 511 600 personnes étaient en emploi, soit une augmentation de 1,1 %, par rapport au mois précédent. Le taux de chômage s’établissait pour sa part à 3,9 %. Il s’agit du taux le plus faible enregistré au pays.

À l’échelle canadienne, l’emploi a bondi de 0,8 % en janvier, et le taux de chômage s’est maintenu à 5,0 %.

«La croissance de l’emploi a été principalement attribuable aux personnes âgées de 25 à 54 ans (+100 000; +0,8 %), et les hausses se sont réparties en parts égales entre les femmes et les hommes de ce groupe. L’emploi a aussi augmenté chez les personnes âgées de 55 ans et plus (+43 000, +1,0 %), tandis qu’il a peu varié chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans», détaille Statistique Canada.