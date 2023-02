De plus en plus de cyclistes circulent l'hiver à Montréal.

Du vélo en hiver? Oui, répondent en coeur, de plus en plus de Montréalais

La pratique du vélo hivernal gagne du terrain à l’échelle de la métropole. Malgré les basses températures et des conditions de circulation pour le moins sous-optimales, les Montréalais sont de plus en plus nombreux à miser sur leur bicyclette comme moyen de transport durant la saison hivernale.

Un total de 58 compteurs, répartis à travers le Réseau express vélo (REV) et les pistes cyclables de la ville, permettent de quantifier le nombre de trajets parcourus. Ainsi, une moyenne journalière de 115 passages a été observée sur la période allant du 21 décembre 2022 au 19 février 2023, contre 81 passages sur la même période l’année précédente.

Cela représente, respectivement, un total de 397 304 passages contre 285 133 pour l’hiver de l’année dernière.

C’est le REV St-Denis/Des Carrières qui concentre la plus grande fréquentation de cyclistes, avec une moyenne journalière de 655 passages, soit un total de 39 283 passages depuis le début de l’hiver 2022-2023.

Ce dernier est suivi de près par le REV St-Denis/Rachel, où 37 7600 passages ont été enregistrés, et par celui de Bellechasse/Av Christophe Colomb, où le compteur affiche 31 548.

Ce classement variait légèrement sur la période allant du 21 décembre 2021 au 19 février 2022. Le REV St-Denis/Des Carrières totalisait déjà le plus grand nombre de passages (22 280), suivi cette fois de la Rachel/Papineau (21954) et du REV St-Denis/Rachel qui occupait alors à la troisième place des voies cyclables les plus empruntées.

Rappelons que le projet de voies cyclables REV, annoncé en mai 2019 par la mairesse Valérie Plante devrait, à terme, couvrir 184 km sur 17 axes, accessibles à l’année.

«Montréal est une ville cyclable. Le REV permet aux citoyens de se déplacer de façon efficace, sécuritaire et agréable. Le REV permettra d’atteindre l’objectif visé de 15 % de déplacements utilitaires en vélo dans la métropole d’ici 2027», affirme la Ville.