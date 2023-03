Il faudra probablement être patient avant de profiter du printemps

La neige qui fond? Les arbres en fleurs? Les pique-niques dans les parcs? Vous allez probablement devoir attendre plus longtemps qu’à l’habitude. Météo Média prévoit un printemps tardif pour le Québec.

Le printemps météorologique commence aujourd’hui, le 1er mars, mais Montréal ne pourrait donc pas bientôt être sortie de la froideur hivernale, au grand dam d’une majorité de ses résidents.

Malgré un redoux qui pourrait mettre du temps à arriver et à délivrer la métropole des glaces et de la neige, la deuxième moitié du printemps au mois de mai pourrait être plus chaude que les normales. Si cela se matérialise, le printemps serait ainsi, globalement, dans les normales saisonnières.

En temps normal, la neige commence à fondre le 9 mars à Montréal, lorsque la température dépasse les 0 °C en journée. Une fonte du manteau blanc qui s’accélère le 20 mars avant de se terminer le 9 avril, en moyenne. Des chutes de flocons sont toujours possibles, mais ils fondront alors assez rapidement.

Ce samedi 4 mars, Météo Média prévoit d’ailleurs une chute de neige d’environ 15 cm, ce qui pourrait constituer une des dernières bordées de la saison.

Notons que les prévisions à court terme de Météo Média et d’Environnement Canada annoncent parallèlement des températures positives en journée pour mercredi et jeudi mais également pour lundi et mardi, en avance sur les normales.

Les précipitations printanières pourraient aussi être davantage importantes, ce qui augmenterait les risques d’inondations, estime Météo Média.