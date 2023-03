Le métro recommence à circuler sur la ligne orange du métro de Montréal entre la Rive-Nord et Montréal. Le service devait reprendre vers 14h45, mais il a repris graduellement à 14h35.

La circulation était interrompue entre les stations Henri-Bourassa et Montmorency en raison d’une intervention des services d’urgence. Plus tôt aujourd’hui, la présence d’une personne sur les voies avait entraîné une interruption du service sur les lignes verte et orange.