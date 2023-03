Des cyclistes surpris et frustrés par la fermeture de la piste du pont Jacques-Cartier

Quelques cyclistes ont été frustrés de constater mercredi matin qu’une clôture barrait l’accès au pont Jacques-Cartier, alors qu’elle devait être ouverte à partir de 5h00. Ils ont manifesté leur mécontentement sur Facebook en partageant des photos.

Partage sur Facebook du journaliste Louis-Philippe Messier concernant la clôture barrant l’accès au pont Jacques-Cartier. Photo: Capture d’écran – Facebook

Une autre personne a partagé une photo de la clôture, mais de l’autre côté du fleuve, en exprimant son agacement face à cette mauvaise surprise.

Suite de la discussion sur la publication de Louis-Philippe Messier. Photo: Capture d’écran – Facebook

En réaction, la société des Ponts Jacques-Cartier-Champlain (PJCCI) précise par courriel que des opérations de déneigement et d’entretiens préventifs ont lieu à l’occasion, afin d’éviter des fermetures durant les heures d’exploitation hivernales, soit entre 22h30 et 5h00 le lendemain matin. La société avait d’ailleurs émis sur Twitter un avis de fermeture de 24 heures entre le 1er et le 2 mars pour procéder à l’inspection de la surface de roulement.

FERMETURE PRÉVUE du mercredi 1 mars, à 5 h 00 au jeudi 2 mars, à 5 h 00 – Piste multifonctionnelle du #pontJacquesCartier pour entretien. #mobiliteactive #velomtl pic.twitter.com/zae9BdRG56 — Mobilité Active PJCCI // Active Mobility JCCBI (@mobiliteactive) March 1, 2023

Afin d’éviter les surprises, PJCII invite les usagers à s’informer avant leurs déplacements impliquant les ponts Jacques-Cartier et Champlain via les alertes courriel ou sur profil Twitter, où est régulièrement publié l’état des pistes multifonctionnelles.