Les hélicoptères qui ont fait réagir appartiennent aux Forces canadiennes

Des hélicoptères des Forces canadiennes particulièrement imposants et assez bruyants ont traversé Montréal à basse altitude dans la nuit de jeudi à vendredi. Plusieurs internautes en ont profité pour capter des images de ces appareils, tout en se demandant ce qu’il se passait.

#helicoptere #helicopter #montreal



4 helicos dans le ciel de Montréal à très basse altitude.



C’est pourquoi? What is it? pic.twitter.com/XRHgPdtu90 — Olivier J. Pellerin (@oPellerin) March 3, 2023

Le ministère de la Défense a répondu à Métro samedi, confirmant qu’il s’agissait de quatre hélicoptères CH-146 Griffon, du 430e Escadron tactique d’hélicoptères.

«Ces aéronefs retournaient vers leur base d’attache à la BFC Valcartier à la suite d’un exercice d’entraînement aux États-Unis», a indiqué le ministère. Le service de communication de la Défense nationale n’a pas précisé la raison pour laquelle cet entrainement se réalisait aux États-Unis.

L’hélicoptère de transport tactique utilitaire CH-146 Griffon est généralement responsable du transport tactique de troupes et de matériel. Il est aussi utilisé pour la recherche et le sauvetage, la surveillance et la reconnaissance, l’instruction, les opérations d’évacuation des blessés et les opérations antidrogue.