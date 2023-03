Une piétonne happée par une voiture dans le Mile-End

Une piétonne a été happée par un VUS lundi, vers 15h30, au coin de l’avenue du Parc et de la rue Villeneuve. La passante de 44 ans a été retrouvée blessée au haut du corps et conduite à l’hôpital. On ne craint pas pour sa vie, elle est actuellement consciente et passera mardi des tests de santé.

L’automobiliste, une femme âgée de 75 ans, conduisait sur l’avenue du Parc direction nord. Elle a traversé la rue Villeneuve alors que le feu de circulation était rouge et a reçu une contravention à cet effet.

Après avoir bloqué l’intersection pour trois heures en attendant d’avoir plus de nouvelles sur l’état de santé de la victime, le Service de police de Montréal (SPVM) a finalement quitté les lieux et ne mènera pas d’enquête sur la situation.