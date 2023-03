Des routes fermées dans la nuit de mardi

Plusieurs routes seront fermées à Montréal dans la rue de mardi en raison de travaux de soufflage et de transport de neige, avise le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

La route 136 sera complètement fermée dans les tunnels Ville-Marie et Viger entre 22h30 à 5h du matin mercredi. La direction est sera inaccessible entre la sortie 3 (sur la rue Guy) et l’entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale. Pour la direction ouest, le tronçon fermé se situe entre le début de l’autoroute sur la rue Panet et l’entrée de la rue Lucien-L’Allier.

Le ministère conseille de faire un détour via l’avenue Viger, le boulevard Robert-Bourassa et la rue Saint-Antoine Ouest. Les camions sont quant à eux invités à emprunter les rues Saint-Jacques et Mansfield.

Deux des trois voies de direction nord de l’autoroute 13 seront quant à elles fermées de 23h à 5h le lendemain à la hauteur du pont d’étagement de la rue Hickmore.

Le gouvernement se donne la possibilité de reporter ou annuler ces travaux en raison de la météo.